3回に4度目の20盗塁を達成…昨年は「54HR＆59盗塁」

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間27日・シアトル）

ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地のマリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に今季20盗塁目を決め、54本塁打と合わせて「50本塁打＆20盗塁」を達成した。昨年は「54-59」を記録しており、複数回での達成は史上初の快挙となった。

スピードで魅せた。3回の第2打席は四球で出塁し、30試合連続出塁に記録を伸ばした。その直後、すかさず盗塁を敢行。今季60本塁打と大活躍しているカル・ローリー捕手の送球よりも早く二塁に到達し、15日（日本時間16日）の本拠地・フィリーズ戦以来、10試合ぶりの盗塁成功で今季20個目をマークした。

ドジャースに加入した昨年は右肘手術の影響で打者に専念し、8月以降は本塁打と盗塁を量産。史上6人目の「40-40」を通過点に、9月には前人未到の「50-50」を達成した。最終的に自己＆球団最多の54本塁打に加え、リーグ2位の59盗塁まで数字を伸ばした。

今季は6月に投手として復帰し、昨年に比べて盗塁ペースは落ちたものの、自身4度目の20盗塁をクリアした。「50本塁打＆20盗塁」は歴史的にも見ても希少な偉業だ。1955年ウィリー・メイズが「51HR＆24盗塁」、1996年ブレイディ・アンダーソンが「50HR＆21盗塁」、1998年ケン・グリフィーJr.が「56HR＆20盗塁」、2007年アレックス・ロドリゲスが「54発＆24盗塁」、そして昨年の大谷とわずか5人だけ。複数回での達成は大谷が史上初の快挙となった。（Full-Count編集部）