「甲州街道」とは違う新ルート東京都心から八王子方面を結ぶ主要一般道は、現在国道20号「甲州街道」が担っています。いっぽう、甲州街道のバイパスとして整備中なのが都市計画道路「東八道路」です。一体どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。「国立インター入口」から新府中街道を望む（2024年3月撮影）【画像】超便利!? これが「東八道路」計画ルートと「未開通区間」の状況です（30枚以上）東八道路