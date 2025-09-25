YouTubeチャンネル登録者8万人超を記念して、主婦YouTuber・shinoさんが公開した動画『【ダイソー購入品】コレはマジ凄すぎ‼︎知らなきゃ損な最新お掃除グッズ５選！！』が、注目を集めている。動画ではshinoさんが、100均ダイソーでゲットした最新お掃除グッズを「実際に使って」「収納したり」しながら徹底レビュー。話題の新商品から大人気アイテムまで、主婦目線でリアルな使い心地を伝えている