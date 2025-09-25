ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 松嶋菜々子「あんぱん」で演じる役の路線変更を打診されるも拒んでい… 松嶋菜々子 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 松嶋菜々子「あんぱん」で演じる役の路線変更を打診されるも拒んでいたか 2025年9月25日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「あんぱん」で「毒親」を演じきった松嶋菜々子を「女性自身」が取り上げた 制作サイドは「やさしい母親への路線変更」を提案していたと制作関係者 しかし、松嶋は自身の役について「死ぬまで悪態を吐くべき」と話したという 記事を読む おすすめ記事 前橋市の42歳女性市長 部下の市役所幹部と2ヶ月で9回「ラブホ通い詰め」…“休憩3時間”で入室 市長は事実を認めつつ「仕事に関する相談や打ち合わせをしていた」と釈明 2025年9月24日 17時12分 高市早苗「奈良の女です」演説で迷走発言連発に「へずまりゅうかよ」の声も…土壇場での“空気の読めなさ”に支援者も頭を抱える始末〈自民党総裁選〉 2025年9月24日 17時56分 清水尋也被告 ネットざわつく黒スーツ姿「保釈のビジュじゃない」「映画のワンシーン」「スタイル良すぎ」 2025年9月24日 20時6分 「死ぬまで悪態を」松嶋菜々子 『あんぱん』で路線変更打診も“毒親怪演”続行を直訴していた！ 2025年9月25日 6時0分 土屋太鳳『バナナサンド』で見せた“激やせ”姿に寄せられる心配…尾を引く“裏アカ疑惑”騒動の影響 2025年9月24日 15時15分