ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」代表の二見文直氏が、自著『捨てるコツ』の反響とともに、誰でも今日から実践できる“超シンプルな片付け法”をYouTube動画で解説した。 『捨てるコツ』10版突破読んでいなくても実践できる内容を公開 二見氏は、出版中の『捨てるコツ』が2025年8月時点で累計10版を突破したことを報告。「まだ読んでいない方でも、この動画を通して“捨てること”の本質が伝われば」と語