[9.23 J1第31節 柏 0-0 広島 三協F柏]23日に行われたJ1第31節、三協フロンテア柏スタジアムでは、柏レイソルとサンフレッチェ広島が対戦。両チームに決定機は生まれるも、最後まで得点はできず、スコアレスで終わった。3位・柏(勝ち点55)は敵地での前節・C大阪戦(△1-1)から中2日で今節を迎える。そのC大阪戦の先発からは2選手を入れ替え、DFジエゴが14試合ぶり、FW垣田裕暉が2試合ぶりに起用され、垣田はシャドーに入った。