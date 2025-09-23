9月23日、Netflix公式Instagramがストーリーズを更新。Netflixオリジナルシリーズ『匿名の恋人たち』で共演した俳優・小栗旬と“韓国美人女優”の2ショットを公開した。同作は、10月16日から公開予定のロマンティック・コメディドラマで、「人の目を見られない」女性と「人に触れられない」男性によるラブストーリーだ。韓国の人気女優であるハン・ヒョジュと、ロマコメ出演は13年ぶりという小栗の出演が話題を呼んでいる。「