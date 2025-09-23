愛知県あま市の名鉄津島線・七宝駅で22日夜、男性が電車にはねられ死亡しました。警察によりますと、津島線の七宝駅で22日午後11時20分ごろ、日比野駅から須ケ口駅に向かっていた回送電車が、線路内にいた男性をはねました。男性はその場で死亡が確認されましたが、年齢などの身元は分かっていません。警察の聞き取りに男性運転士は、線路内に人影を発見し急ブレーキをかけるも衝突したと話しているということです。