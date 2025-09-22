Image: James Pero / Gizmodo US Metaは、米国時間2025年9月17〜18日に開催された同社の開発者会議「Meta Connect 2025」にて、アクションスポーツ向けのスマートグラス「Oakley Meta Vanguard」を発表しました。まず、目を引くのはその派手なデザイン性です。このスマートグラスは、スキー場やジェットスキーなどアウトドアアクティビティでこそ真価を発揮するでしょう。そして、その見た目