上品な甘さとプチプチした食感が人気の秋の味覚「イチジク」が店頭に並び始めました。そのまま食べてもおいしいですが、スイーツやドリンクサラダや和え物など幅広く使えます。そこで今回は、イチジクの人気レシピTOP10をランキング形式でご紹介。旬のイチジクをいつもと違った食べ方で味わい、おいしさを再発見しましょう。写真映えするおしゃれなレシピも満載です。【人気NO.1】切らずに丸ごと。イチジクの赤ワイン煮イチジク