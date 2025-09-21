指摘される女性MC交代のスピード感9月20日放送の『アナザースカイ』（日本テレビ系）で、27日をもってMCを務める女優・山本舞香の“卒業”が発表された。「山本さんの最終出演回には、2024年10月に結婚発表をした夫のMY FIRST STORYのボーカル・Hiroさんがゲスト出演する予定です。結婚後“夫婦初共演”に注目が集まっていることはもちろん、Hiroさんの両親である森進一さんと森昌子さん、兄のONE OK ROCK・Takaさん擁する森一