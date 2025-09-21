指摘される女性MC交代のスピード感

9月20日放送の『アナザースカイ』（日本テレビ系）で、27日をもってMCを務める女優・山本舞香の“卒業”が発表された。

「山本さんの最終出演回には、2024年10月に結婚発表をした夫のMY FIRST STORYのボーカル・Hiroさんがゲスト出演する予定です。結婚後“夫婦初共演”に注目が集まっていることはもちろん、Hiroさんの両親である森進一さんと森昌子さん、兄のONE OK ROCK・Takaさん擁する森一家との関係性が明かされるとのことで話題になっています」（芸能記者）

山本が同番組のMCに就任したのが結婚発表をした2024年10月。1年間で番組を去る彼女に惜しむ声があふれているかと思いきや、X上ではある指摘が異口同音になされているのだ。

《山本舞香卒業してよかった。これで土曜日暇な時アナザースカイ見れる》

《土曜夜の癒し番組だったのに、山本舞香が苦手すぎて遠ざかっていたので、卒業は本当に有り難い。10月からまた見られる！》

《今田はずっと居座ってるのに女側が次々辞めて行くのは問題でもあるのかな。まぁ山本舞香は始めからアナザースカイ色じゃなかったよな》

このように、山本の卒業を歓迎する声が散見しているのだ。

「もともと、山本さんが就任する際に彼女の“態度”を不安視する意見が多かったのです。というのも、同番組は、多種多様なゲストが、世界や日本にある自身の“ゆかりの地”を訪れる様子に密着するもの。MCはスタジオでゲストとともに、ロケの映像を見ながら本音や裏話を引き出していく役割です。

しかし、山本さんといえば、2017年から2021年までレギュラー出演していた情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）での振る舞いが物議を醸すことがありました。

たとえば2020年8月、菅田将暉さんと小松菜奈さんが映画『糸』の告知のため、『王様のブランチ』に出演すると、山本さんは、菅田さんが話しているときは笑顔を見せるものの、小松さんの番になると、ほとんど目を合わせず、仏頂面になっている様子が映し出され、批判を集めました。そうしたことから、『MCとしてゲストに寄り添うのは難しいのでは』と言われていました。しかし、いざ放送が始まってみると、男性MCの今田耕司さんと息の合った掛け合いを見せていました。ただ、それでも“旅を通してゲストの素顔に迫る”という番組のトーンに対し、山本さんの“サバサバとした性格”が合わないと感じる人がそれなりにいたということです」（芸能ジャーナリスト）

一方で、女性MCの交代の早さを指摘する声も出ているという。

「番組は2008年の初回放送から今田さんを含む2人がMCを務め、今田さんの相方は2008年から2010年まで宮尾俊太郎さんが務めた後はしばらく女性タレントが2年ずつ務めてきました。

しかし、2021年から1年間の休止を経て2022年に番組が復活してからは中条あやみさん、八木莉可子さん、山本舞香さんといずれも1年で交代しています。番組の方向性が定まっていないのかもしれません。次期MCについてはまだ発表されていませんが、人気番組に勢いを取り戻してほしいですね」（同前）

“アナザーMC”は誰になるのやら。