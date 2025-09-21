秋の味覚、キノコをたっぷり満喫していますか？ たくさん手に入れたら、日持ちする常備菜にするのがおすすめです。今回は、ごはんによく合う佃煮や、ワインにぴったりなマリネなど、日々の食卓が豊かになるレシピを5つご紹介します。最短10分で作れるお手軽なレシピも必見です！【日持ち2週間】たっぷりキノコの常備菜しっかり塩気を効かせたキノコの炒め煮は、アレンジ自在なのが魅力です。和風の味付けながら、うどんのトッピン