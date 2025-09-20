Jリーグが公式発表Jリーグは9月20日、18時から金沢ゴーゴーカレースタジアムで予定されていたJ3リーグ第28節・ツエーゲン金沢対松本山雅FCの一戦が雷の影響により中止となったと発表した。代替日程については決まり次第あらためて案内される。今季のJリーグで、3月16日のリーグ第5節松本対AC長野パルセイロ戦に次ぐ、2度目の試合中止となった。中止が決まったのは、12位金沢と11位松本山雅というリーグ終盤の順位争いに直結す