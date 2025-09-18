新連載水沼貴史×平畠啓史国内外のサッカー中継の解説者として活躍する水沼貴史さんと、日本屈指のサッカーマニアで知られる平畠啓史さんが、サッカー界のホットな話題をしゃべり倒す連載がスタート。第１回は、現在川崎フロンターレで衝撃的な活躍を見せている、伊藤達哉について語った。川崎フロンターレで大活躍中の伊藤達哉photo by Getty Images【動画】水沼貴史＆平畠啓史の新番組がスタート！ 伊藤達哉が衝撃的活躍！