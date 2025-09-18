かっぱ寿司は、2025年9月25日から12月10日までの間、本格ラーメンシリーズの第34弾として、北陸家系ラーメン「はじめ家監修 北陸家系 豚骨醤油ラーメン」3品と、「ミニシャリ丼」2種を全店で発売する。〈「吉村家」直系の名店「はじめ家」とコラボ〉北陸･富山県で平成13年に創業した「はじめ家」は、横浜家系ラーメンの総本山「吉村家」からの暖簾分けを許された全国わずか8店舗の直系店のひとつ。「吉村家直系」とは、吉村家で修