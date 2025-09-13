67年前、「赤ちゃん取り違え事件」が都立産院で起きた。本当の親は誰なのか……自身の出自について悩み続けた当事者の数奇な人生を追う。前編記事『東京・墨田区の病院で起きた「赤ちゃん取り違え事件」当事者の男性が明かす「違和感しかなかった『育ての親』との生活」』より続く。自ら住宅を訪ね歩いた父と弟は「いまさら本当の親を知ってどうする」と否定的だった。だが母は「本当の子供に会いたい」と願った。都立産院で起きた