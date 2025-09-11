ニューストップ > スポーツニュース > 羽生結弦が座長を務めるアイスショー「notte stellata」でパワハラ騒… 羽生結弦 ゴシップ フィギュアスケート スポーツニュース・トピックス NEWSポストセブン 羽生結弦が座長を務めるアイスショー「notte stellata」でパワハラ騒動か 2025年9月11日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アイスショーのnotte stellataでパワハラ騒動が起きたと女性セブンが報じた 運営幹部のスタッフに対する強い当たりが「目に余る」とノッテの関係者 同ショーは羽生結弦が座長を務め、運営幹部との関係は長年にわたるという 記事を読む おすすめ記事 SUPER EIGHT横山裕、ファンとのBBQが「神イベント」“価格設定”に隠された壮絶人生と家族愛 2025年9月10日 20時30分 【速報】アメリカ・ユタ州で共和党支持の保守系活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡 トランプ氏「彼ほどアメリカの若者たち理解する人はいなかった」 2025年9月11日 6時48分 《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！“一般女性と同棲”のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める 2025年9月10日 16時0分 不倫謝罪の人気女性YouTuberが秋田県の村から強制退去、「地域おこし協力隊」自ら退任 2025年9月10日 20時27分 第3子誕生の千原ジュニア 母子ともに救急搬送されていた「今やからしゃべれるんですよ、もう大変で」 2025年9月10日 11時18分