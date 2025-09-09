著者・エェコ(@nkr_aik)さんの読者さんの体験談。育児を分担するミナミ夫婦。夫とコンビニへ出かけた息子タツヤくんが、大号泣して帰宅します。実は、夫の日頃の何気ない発言がタツヤくんの情緒を不安定にしていたのです。その夫の発言とは…？過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『将来生きているかわからないという夫』をどうぞごらんください。 ©nkr_aik