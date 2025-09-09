突然、息子が情緒不安定…原因は夫だったと気づいた話【ママリ】

著者・エェコ(@nkr_aik)さんの読者さんの体験談。育児を分担するミナミ夫婦。夫とコンビニへ出かけた息子タツヤくんが、大号泣して帰宅します。実は、夫の日頃の何気ない発言がタツヤくんの情緒を不安定にしていたのです。その夫の発言とは…？過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『将来生きているかわからないという夫』をどうぞごらんください。

突然、大号泣してしまった息子

ある日、息子・タツヤくんは大好きなパパと一緒にコンビニへ出掛けました。この日は、すでに2本のビールを飲んだパパ。コンビニで3本目を購入しようと手にかけます。すると、タツヤくんの様子が急変。大泣きしながらパパにしがみつきます。なぜ、タツヤくんは必死にパパを止めたのでしょう？



帰宅したタツヤくんの異変に気づき、ミナミは「2人で話をしよう」と提案。しばらく、パパには外出してもらうことにしました。すると、タツヤくんが本当に怖がっていることが判明します。それは…。

パパの日ごろの言動が息子の心を不安定にさせていた

将来の話をするたびに、パパは「生きているかわかんない」と言うのがクセになってしまっていました。場をしらけさせてしまうこともあり、よくない発言だとは思っていましたが、強くとがめる人はいませんでした。



ですが、今回のことがきっかけで、タツヤくんは「パパがいなくなってしまうかも」という恐怖におびえていたことに気づきます。ミナミは、大人としての責任を重く受け止めます。そのうえで、まずはタツヤくんの心のケアをしなければと思い、元気づける声かけをします。ミナミが息子に語った内容とは？

息子の笑顔を取り戻すために

ミナミは、「パパは元気のはなまるもらった」と言い、タツヤくんを安心させたのです。そしてもう1つ、「かまってちゃんなの」という冗談を付け加えて、タツヤくんの笑顔を取り戻すことができました。



その後、ミナミは夫・カズヤと共に、今回のできごとを話し合います。大人にとっては冗談で済まされるかもしれませんが、子どもにとって親の言ったことは絶対です。純粋な子どもの心を傷つけてしまったことを深く反省し、カズヤはタツヤくんに謝罪。タツヤくんを不安にさせるようなことは、今後絶対に言わない、と約束をします。



親がかける言葉1つで、子どもの心は大きく揺れ動くものですね。冗談なんて通じません。良いことも悪いことも、子どもに大きな影響を与えることを、改めて考えさせてくれる作品です。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）