¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢23¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè6¶É¤Ï9·î9Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂÌ¥±Ã«¤Î¡Ö¾­´ý²ñ´Û¡×¤Ç1ÆüÌÜ¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¡È¾¡Éé¤á¤·¡É¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤¬²ñ´ÛÊ»Àß¤Î¡Ö´ý¤Î²»¥«¥Õ¥§¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¡Ö¡ØÂçÈ×¡Ù¾¡¤Ä¥«¥ì¡¼¡×¤òÃíÊ¸¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤«¤é¡Ö¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥Ä¤¬¡Ö¤Ç¤«¤Ã¡×! Æ£°æ²¦