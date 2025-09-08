オリのエスピノーザは6回3失点で7敗目■ロッテ 4ー2 オリックス（8日・ZOZOマリン）8日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-オリックスは、4-2でロッテが勝利した。ロッテの先発、河村説人投手は初回に頓宮裕真捕手に先制適時打を許すも、2回以降は粘りの投球で追加点を与えず、5回で降板。2022年以来、自身3年ぶりの白星を手にした。打線は初回に高部瑛斗外野手、西川史礁外野手の安打でチャンスをつくると、上田希由翔内