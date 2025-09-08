日本航空（JAL）が、2025年9月9日（火）0時から10日（水）23時59分までの2日間限定で、WEB限定の「国内線航空券タイムセール」を実施します。対象となるのは10月1日から12月25日搭乗分で、羽田−伊丹線が7,700円からなど、大変お得な価格が設定されています。タイムセール対象路線・価格例、そしてアクセスが集中した際に表示される「仮想待合室」などをポイントをおさえて、この機会に、お得な秋の旅行を計画してみてはいかがでし