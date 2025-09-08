日本航空（JAL）が、2025年9月9日（火）0時から10日（水）23時59分までの2日間限定で、WEB限定の「国内線航空券タイムセール」を実施します。対象となるのは10月1日から12月25日搭乗分で、羽田−伊丹線が7,700円からなど、大変お得な価格が設定されています。タイムセール対象路線・価格例、そしてアクセスが集中した際に表示される「仮想待合室」などをポイントをおさえて、この機会に、お得な秋の旅行を計画してみてはいかがでしょうか。

JAL「国内線航空券タイムセール」運賃と注意点

今回のタイムセールの対象となるのは、JALグループ国内線の路線ですが、路線・便・期間によっては、運賃の設定がない場合があるそうです。（販売する座席数には限りがあります。）

タイムセールでのお得な運賃では、羽田〜新千歳が8,800円から、羽田〜伊丹が7,700円から、羽田〜福岡が8,800円から、羽田〜沖縄が9,900円からなどの設定となります。離島への乗り継ぎ便もセールの対象となり、羽田〜鹿児島〜奄美大島が13,200円から、羽田〜鹿児島〜屋久島が14,300円からなどで設定されています。（予約変更が不可のプロモ−ション運賃で、一部の空港では旅客施設使用料が別途必要となります。）

JAL Webサイトからの予約購入に限り、電話や空港カウンターでは受け付けていません。支払い方法は、「クレジットカード決済」と「e JALポイント支払い」に限られます。

秋旅を満喫 JAL国内航空券タイムセールの期間

タイムセール期間：2025年9月9日(火)0:00〜9月10日(水)23:59

対象搭乗期間：2025年10月1日(水)〜12月25日(木)

「仮想待合室準備画面」の設置

今回のセール実施に伴い、販売開始のタイミングでアクセスの集中が予想されるため、セール開始約30分前〜開始時間の間にJAL Webサイトへアクセスされた際は、一度「仮想待合室準備画面」が表示されセール開始を待つ流れとなるようです。また、セール開始時間以降もサイト混雑状況によっては「仮想待合室」でお待ちいただく場合がありますが、混雑解消後には「仮想待合室」の表示は無くなるとされています。

2日間だけのチャンスを逃さず、お得に秋旅へ

年末までの旅行をお得に計画できる、JALの国内線タイムセール。販売は9月9日（火）と10日（水）の2日間だけで、人気路線は早い段階で売り切れる可能性もあります。セール開始直後はアクセスが集中し「仮想待合室」で待つことも予想されるため、事前に旅行の計画を立て、どの便を予約するか決めておくのが成功の鍵です。

この絶好の機会を逃さず、お得な航空券を手に入れて、素敵な秋の旅へ出かけてみてはいかがでしょうか。

