トータルメイクアップブランド「LUNASOL（ルナソル）」は、2025年9月5日から「ルナソル アイカラーレーションN 15 キット」を限定発売します。4色アイシャドウとマスカラの限定セットセット内容は、目もとにきらめきと立体感をもたらす4色セットアイシャドウ『ルナソル アイカラーレーションN 15 Flawless Clarity』と、クリアな色ツヤでまつ毛の存在感を自然に印象づける『ルナソル フェザリーディファイニングマスカラ 01 Black