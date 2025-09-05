ルナソル「アイカラーレーションN」とミニマスカラのセットは数量限定。使いやすいアイシャドウ＆マスカラは持ってて損なし

トータルメイクアップブランド「LUNASOL（ルナソル）」は、2025年9月5日から「ルナソル アイカラーレーションN 15 キット」を限定発売します。

4色アイシャドウとマスカラの限定セット

セット内容は、目もとにきらめきと立体感をもたらす4色セットアイシャドウ『ルナソル アイカラーレーションN 15 Flawless Clarity』と、クリアな色ツヤでまつ毛の存在感を自然に印象づける『ルナソル フェザリーディファイニングマスカラ 01 Black Spinel』のミニサイズです。

価格は8250円。

・ルナソル アイカラーレーションN 15 Flawless Clarity

4色が調和し、奥行きと透明感を演出するアイシャドウです。

各カラーについては以下の通りです。

A：強くクリアな輝きを放つカラー

濡れたようにつややかなオイルリッチ処方で、透明度・輝度の高いサイズの異なるパールが配合されています。ダイヤモンドのようにまばゆいきらめきと、奥行や立体感を演出してくれます。

B：ソフトなツヤ感で軽やかにニュアンスを与えるカラー

C：オイルリッチでしっとり溶け込むように彩りを与えるカラー

D：自然な奥行きを与えるカラー

・ルナソル フェザリーディファイニングマスカラ 01 Black Spinel

漆黒につやめき瞳を印象的に魅せるカラーが特徴。

短い毛にも塗りやすいブラシ設計で、汗・水・皮脂に強く、お湯で簡単に落とせるフィルムタイプです。

おすすめの使い方や、その他商品について詳しくは公式サイトで確認できます。

※価格は税込みです。

東京バーゲンマニア編集部