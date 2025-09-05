MLBパワーランキングが発表MLB公式サイトは4日（日本時間5日）、打者の能力を総合的に評価した「打者パワーランキング」の最新版を発表。ドジャースの大谷翔平投手が1位の座をキープした。同ランキングはMLB公式サイトが独自の計算式に基づいて算出する。8月21日（同22日）の発表では本塁打争いを演じていたカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）を抜き、初めて1位に輝いていた。MLB公式サイトのアンドリュー・サイモン