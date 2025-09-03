俳優の佐藤健さんが2025年9月1日までにTikTokで公開したスーパーの買い出し動画が「蛙化」として話題になっている。「できないんです、こういうのは本当に」話題になっているのは、「佐藤健が人生で初めてスーパーに来た結果...」というTikTok動画。サングラスを掛けた佐藤さんがスーパーの前にたたずんでいるところから始まる動画で、スタッフから何年ぶりのスーパーかと聞かれると、「少なくとも自分の意思で来たのは初めてかも