任期満了に伴う岐阜県岐南町議選が2日告示され、職員の尻を触るなど99件のセクハラ行為を認定されて昨年3月に辞職した前町長の小島英雄氏（75）が立候補を届け出た。定数の10人以上が届け出たため、選挙戦となる。投開票日は7日。