現在50代の男性の父親は遠洋漁業の元船員で、酒を飲んでは母親や自分に暴力を振るった。そのため母親は子ども2人を連れて着の身着のまま家を出た。それから四十数年……。突然、“使者”がやってきて、80代後半の父親が認知症を患い要介護5となっていることを告げるが――。（前編／全2回）この連載では、「シングル介護」の事例を紹介していく。「シングル介護」とは、主に未婚者や、配偶者と離婚や死別した人などが、兄弟姉妹が