8月29日放送のテレビ朝日系『グッド！モーニング』に、先日37歳の誕生日を迎えた戸田恵梨香がVTR出演。年齢による変化や、家族で過ごした夏の思い出などを語った。【関連】1児の母・戸田恵梨香「子供もすごい好き」夏におすすめの料理を明かす「本当に食欲をそそる」番組インタビューの中で、戸田は、37歳を迎えたことについて、「ちょっと現実を受け入れられなくなってきて」「自分の精神年齢と数字が本当に噛み合っているのかな