戸田恵梨香、2歳の子供も大喜び！家族で過ごした夏の思い出「美しさとワクワク感を体験して…」

8月29日放送のテレビ朝日系『グッド！モーニング』に、先日37歳の誕生日を迎えた戸田恵梨香がVTR出演。年齢による変化や、家族で過ごした夏の思い出などを語った。

【関連】1児の母・戸田恵梨香「子供もすごい好き」夏におすすめの料理を明かす「本当に食欲をそそる」

番組インタビューの中で、戸田は、37歳を迎えたことについて、「ちょっと現実を受け入れられなくなってきて」「自分の精神年齢と数字が本当に噛み合っているのかな？って思うようになってきました」と切り出した。

続けて、「40代が目の前にあるっていうところもそうですし、仕事と子育ての両立っていうふうになってきて。世界観が明らかに変わったような体感はしてるんですね」とコメント。

また、現在は2歳になる子供の母親でもある戸田は、「昨日、ディズニー・オン・アイスに行ったんです。初めて」「あの美しさとワクワク感を体験して、もうすっごい癒された」「いい時間を過ごしました」と振り返った。

その上で、「ミッキーとミニーに会えて嬉しかったです。ずっと一緒に踊って『ミッキー！モアナ！』ってずっと叫んでたんですよ」「子供も『モアナ！モアナ！』って喜んでました」と、子供の様子も語っていた。