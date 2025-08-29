他人の言動に怒りが爆発しそうなとき、感情をどうコントロールすればよいか。認知科学者で東北大学准教授の細田千尋さんは「正論ありきで論理的に相手を詰めていくと、ロジカルハラスメントになりかねない。まずは、なぜその状況になったのかを相手と一緒に振り返るといい」という――。※本稿は、細田千尋『幸せを手にできる脳の最適解 ウェルビーイングを実現するレッスン』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。撮影＝塚原