¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºÙÅÄÀé¿Ò¡Ø¹¬¤»¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ëÇ¾¤ÎºÇÅ¬²ò ¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ö¥ÁÀÚ¤ìÀ£Á°¡ÖÅÜ¤ê¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ÎÀÚ¤êÊý
¤ï¤¾å¤¬¤ëÅÜ¤ê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¡¢Â¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë²×Î©¤Á¤äÅÜ¤ê¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤Î°·¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¸Ä¿Íº¹¤äÆÃÀ¤ÎÌäÂê¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¡¢¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤ï¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤ä¹ÔÆ°¤Ï¡¢½ÐÍè»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÐÍè»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ä²ò¼á¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ò³°ºß²½¤¹¤ë¡ÊÅ¬ÀÚ¤ËÉ½¸½¤·¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹Í¤¨Êý¡ÊÇ§ÃÎ¡Ë¤È¹ÔÆ°¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡
ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò³°ºß²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êË¡¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼«¸Ê´Ñ»¡
ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·¡¢¹Í¤¨¡¢´¶¾ð¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤ÇÉ½¤ì¤¿¿ÈÂÎÈ¿±þ¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£Æüµ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÆ°µÏ¿É½¡×¤ä¡Ö¼«Æ°»×¹ÍµÏ¿É½¡×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¥È¥ê¥¬¡¼¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°»×¹ÍµÏ¿É½¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Ç§ÃÎ¤Î½¤Àµ
ÅÜ¤ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¹Í¤¨Êý¡ÊÇ§ÃÎ¡Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Ù¤»×¹Í¡Ê¡Á¤¹¤Ù¤¤À¡¢¡Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö²áÅÙ¤Î°ìÈÌ²½¡Ê¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ë¡¢Ã¯¤â¤ï¤¿¤·¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ÌäÂê²ò·è¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å
ÅÜ¤ê¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤òÆÃÄê¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌäÂê²ò·è¥¹¥¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ê¤Î¸¶°ø¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÇº¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¾åµ¤Ë¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¼«¿È¤¬²×Î©¤Á¤äÅÜ¤ê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥é¤Ä¤¯Áê¼ê¤È¤Î¥í¥¸¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ñÏÃ
¤ï¤¿¤·¤Î¾ì¹ç¡¢²×Î©¤Á¤äÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¡Ê¹ÔÆ°¤Î¥×¥í¥»¥¹¡Ë¤ò¡¢Áê¼ê¤È°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ë²×Î©¤Á¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¾õ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿Î®¤ì¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»þ´Ö²Ô¤®¡×¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤È¤ÀµÏÀ¤¢¤ê¤¤ÇÏÀÍýÅª¤ËÁê¼ê¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥í¥¸¥«¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é²ñÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î¤È¤¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð³ÎÇ§ºî¶È¤òÃúÇ«¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·úÀßÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸¶°ø¤Ê¤É¤¬¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¡¤Îµ¡²ñ¤Ø³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò¤¢¤¨¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²×Î©¤Á¤äÅÜ¤ê¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¤Î¡Ö£ÌäÂê²ò·è¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¡×¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²×Î©¤Á¤äÅÜ¤ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼¡¤Î¹ÔÆ°¤ÎÌÜÅª¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤òº£¸å²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°Î©¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤Î¹ÔÆ°¤ÎÌÜÅª¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤ò¤Þ¤º¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤¹ÔÆ°¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤¤¤¯¤éÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤Ë¤â²ò·è¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤ÎÌÜÅª¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¡¢Áê¼ê¤È°ì½ï¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì¡©
²×Î©¤Á¤äÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¡¢¤è¤¯¡ÖÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍÑ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤È»Å»ö¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤µ¤Û¤ÉÍ¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö¤Ê¤¼Áê¼ê¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤À¤«¤é¤³¤Î·ëÏÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤È´Ö°ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾¡¼ê¤ÊÁÛÁü¤Ç²¼¤·¤¿È½ÃÇ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Å»ö¾å¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌäÂê¤ä²ÝÂê¤Ê¤É¤Î¡Ö»ö¼Â¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£²ò·è¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤Æ¤ª¤¯
Áê¼ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤«¤ÎÀþ°ú¤¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Å»ö°Ê³°¤Î´Ä¶¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Î¤ß¤ò¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÄÏ(¤Ä¤«)¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐ½è¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯Â¾¤Î¿Í¤Ë¤âÄó¼¨¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Ë¤ÏÍý²òÅÙ¤ä¶¦´¶À¤¬¹â¤¤¿Í¡¢Äã¤¤¿Í¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¬°ã¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔËþ¤äÉÔ¸øÊ¿¤µ¤òÀ¸¤àÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿¦¾ì¤ÎÉÔËþ¡¦ÉÔ¸øÊ¿¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸øÊ¿¡¦ÉÔ¸øÊ¿¤ÎÌäÂê¤Ëµ¢·ë¤¹¤ëÌÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¤ÏÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤·¤¿È¿±þ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÐ±þ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤â¤È¤â¤È¶¦´¶À¤¬¹â¤¤¿Í¤À¤±¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥é¡¼¤ò¤Ê¤¯¤¹´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ëÄøÅÙÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥í¥¸¥«¥ë¤Ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÉÔËþ¤äÉÔ¸øÊ¿¤µ¤Î½Ð¸½¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÙÅÄ Àé¿Ò¡Ê¤Û¤½¤À¡¦¤Á¤Ò¤í¡Ë
ÅìËÌÂç³Ø Âç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ¾ðÊó²Ê³ØÀì¹¶ µÚ¤Ó ²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½êÇ¾²Ê³ØÉôÌçÇ§ÃÎ¹ÔÆ°Ç¾²Ê³Ø¸¦µæÊ¬Ìî ½Ú¶µ¼ø
Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹çÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¡£JST¤µ¤¤¬¤±¸¦µæ°÷¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Æâ³ÕÉÜ¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È·¿¸¦µæÌÜÉ¸9¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°³Ø²ñÍý»ö¡¢Editorial bord member of Frontiers in Computational Neuroscience¡¢ÀçÂæ»Ô¶µ°é¶É³Ø¤Ó¤ÎÏ¢·È¿ä¿Ê¼¼³Ø½¬°ÕÍß¤Î²Ê³ØÅª¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥Ò¥ÈÇ¾¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°³Ø²ñ¹Êó°Ñ°÷¡¢¹ñÎ©Âç³ØµÜ¾ë¶µ°éÂçÉíÂ°¾®³Ø¹»±¿±Ä»ØÆ³°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£
ÅìËÌÂç³Ø Âç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ¾ðÊó²Ê³ØÀì¹¶ µÚ¤Ó ²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½êÇ¾²Ê³ØÉôÌçÇ§ÃÎ¹ÔÆ°Ç¾²Ê³Ø¸¦µæÊ¬Ìî ½Ú¶µ¼ø ºÙÅÄ Àé¿Ò