日本の大企業が業績を伸ばす一方で、日本人の暮らしが楽にならないのはなぜか。独立行政法人経済産業研究所リサーチアソシエイトの岩本晃一さんは「その答えは、『メイド・イン・ジャパン』を手放した日本企業の選択に隠されている」という――。※本稿は、岩本晃一『高く売れるものだけ作るドイツ人、いいものを安く売ってしまう日本人』（朝日新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／thitivong※写真はイメージで