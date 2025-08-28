5回で87球を投げ、2安打1失点、2与四球9奪三振【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。復帰初めて5回を投げ切り、9奪三振1失点の奪三振ショーを演じた。本拠地もスタンディングオベーションが起きた快投に、LAメディアも「信じられない復活を遂げた」と称賛を惜しまなかった。初回は先頭フリードルに