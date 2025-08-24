¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬Ãæ¤Ë¥Ð¥Á¥«¥ó»Ô¹ñ¤ØJ2¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤¬±óÀ¬Àè¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤Ï¸½ºß¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø±óÀ¬¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¡ÖScopigno Cup¡×¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°X¤Ç¤Ï±óÀ¬Àè¤Ç¤ÎÁª¼êÃ£¤ÎÍÍ»Ò¤ä»î¹ç·ë²Ì¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬ÈÖ³°ÊÔ¡£Í½Äê¤Ë¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¥Ð¥Á¥«¥ó»Ô¹ñ¤Ø¡×¤È°ì