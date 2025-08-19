「あさみ」に成りすました美咲さんとのチャットを楽しんでいた夫の健太は、ついに「会いたい」と口にした。夫の嘘を暴き、懲らしめる機会をうかがっていた美咲さんは、その申し出を快諾。二人の待ち合わせ場所は、夫が妻に「残業」と嘘をついた夜の駅前だった。夫の「遊び」に隠された真実と、妻の復讐心が交錯するその瞬間、美咲さんは「目の前に私が現れたら夫はどんな顔をするのだろうか」と、静かな怒りを胸に待ち合わせ場所へ