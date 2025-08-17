上田綺世（フェイエノールト）が８月16日のエクセルシオール戦でヘディングシュートを決め、開幕２試合連続ゴール。チームは２−１で勝った。０−１のビハインドで迎えた22分、MFクインテン・ティンバーの地を這うような強烈なシュートを、エクセルシオールのGKカルビン・ラーツィーが辛うじて止めてボールが宙に浮きかけた。このGKが弾いたボールに、上田が身体を投げ出して突っ込み、ダイビングヘッドでゴールネットを揺らし