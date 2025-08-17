16日に行われたラ・リーガ第1節、バルセロナとマジョルカの試合は3−0でバルセロナが勝利した。昨季王者が開幕戦を白星で飾るも、監督のハンジ・フリック監督は試合内容に納得いっていないようだ。マジョルカのホームで行われたこの試合。立ち上がり7分、右サイドでMFフレンキー・デ・ヨングのパスを受けたFWラミン・ヤマルがインスイングのクロスを供給。大外にいたMFハフィーニャが上手く抜け出し、ワンバウンドしたボールを頭で