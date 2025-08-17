お盆の時期になると、テレビで“お仏壇のはせがわ（「株式会社はせがわ」）”のCMをよく見かけるようになる。夏の風物詩ともいえるそのCMで、「おててのシワとシワを合わせて、な〜む〜」と言いながら両手を合わせる女の子は、同会社のイメージキャラクターである“しあわせ少女”だ。【写真】お仏壇のはせがわ“2代目しあわせ少女”・たばささん（35）の現在、オーディションを受けた意外な理由とは？現在放送中のCMに出演し