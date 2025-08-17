シンプルだから作りやすいバニラアイスクリームの黄金比率卵黄2個分砂糖60g牛乳1カップ生クリーム1/2カップなめらかな口溶けに、ときどき感じるシャリシャリの舌ざわりがアクセント。バニラビーンズなしでも大満足の濃厚な味わいを楽しめます。バニラアイスクリームアイスクリームのベースとなるのは、卵黄、砂糖、牛乳を合わせたアングレーズソース。火を通しすぎると卵黄が固まってしまうので、絶えず混ぜながら火にかけましょう