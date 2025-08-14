ローソンでは、「マチカフェ」から、「アイスアールグレイティー」を2025年8月12日に全国のローソン店舗（一部を除く）で発売しました。Mサイズに加え、たっぷり飲めるメガサイズも用意 さわやかなイタリア産のベルガモットに、国産の柚子とレモンの華やかな香りをプラス。一口飲めば、まろやかな紅茶の風味が広がります。夏のひとときを、さっぱりとしたアイスティーで優雅に過ごせます。暑い日におすすめしたいのがメガサイズで