8·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¡ÊÂè2´ü¡¦Âè18ÏÃ¡Ë¤Ë¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉX JAPAN¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¹È¡×¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡ÊËÜÊ¸¡¦Í§ÍøÚå¡Ë¡£ YOSHIKI¡Ö¤³¤Î¼ê¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬Àè¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ØÏ¢Íí¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡× ¤¹¤ë¤ÈÊüÁ÷¸å¤Î8Æü¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤X JAPAN¤Î¥êー¥ÀーYOSHIKI¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¤³¤Î±é½Ð¤ËSNS¡ÊX¡Ë