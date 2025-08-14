YOSHIKI¤Ï¡È°ãË¡À¡É¤òÆ÷¤ï¤»¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Ë¶ì¸À¤â¡Ä¡È·ÝÇ½¿Í¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¡É¤Ë¡Ö»öÁ°¤Îµö²Ä¡×¤ÏÉ¬Í×¤«¡©
8·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¡ÊÂè2´ü¡¦Âè18ÏÃ¡Ë¤Ë¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉX JAPAN¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¹È¡×¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡ÊËÜÊ¸¡¦Í§ÍøÚå¡Ë¡£YOSHIKI¡Ö¤³¤Î¼ê¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬Àè¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ØÏ¢Íí¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×
¤¹¤ë¤ÈÊüÁ÷¸å¤Î8Æü¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤X JAPAN¤Î¥êー¥ÀーYOSHIKI¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¤³¤Î±é½Ð¤ËSNS¡ÊX¡Ë¾å¤Ç¸ÀµÚ¡£
¡ÖÃøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤Í¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬Àè¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ØÏ¢Íí¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤È¡¢Ãøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Ä¤Ä¡¢»öÁ°¤Ë¤Ò¤ÈÀ¼¤«¤±¤ë¤Ù¤¤È¤Î»Ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
ºÇ½é¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÇò¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÛ¸î»ÎÃ£¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤¿😱- Yoshiki (@YoshikiOfficial) August 8, 2025
Ãøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤Í🤔
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬Àè¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ØÏ¢Íí¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤è#YOSHIKI@DandadanTV @animeDANDADANen @netflix@hulu @XJapanOfficial¡Ä
YOSHIKI¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦Åª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿ー¤«¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êSNS¤È¤¤¤¦¸ø¤Î¾ì¤Ç¡¢Ì¾»Ø¤·¤Ç°ãË¡À¤òÆ÷¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÆ°ÍÉ¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¡Ö¹È¡×¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢²Î»ì¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÉ½¸½¤ÎËÜ¼ÁÉôÊ¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÉ¾²Á¤·¤¬¤¿¤¯¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¾å¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¸å½Ò¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉÁ¼Ì¤Ë¤âË¡Åª¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÏYOSHIKI¤µ¤ó¤ÎÍ¦¤ßÂ¤ÈÉ¾²Á¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ÍâÆü¤Î9Æü¡¢YOSHIKI¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¡¢µÞ¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤Òì¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Çー¥â¥ó¡¢ÌðÂô¡Ä¡Ä¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ë¥¥ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー
²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2018Ç¯¤Ë¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦À»µ²ËâⅡ¤Î¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¤µ¤ó¤¬¡¢NHK¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Í¤³¤Í¤³ÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¤ËÂÐ¤·¡Ö¸ãÇÚ¤Î¾ÓÁü¤¬²¿¤Î¤³¤È¤ï¤ê¤â¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ö¥í¥°¤ÇÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¡£
2004Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³µ¡¤Î¥¹ー¥Ñー¥êー¥Á¤¬³ÎÄê¤·¤¿»þ¤Ë0.3ÉÃ´Ö¤À¤±±Ç¤ë¿ÍÊª²èÁü¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÂºÝ¤ËºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÌðÂô¤µ¤ó¤À¤±¤À¤¬¡¢ÇÔÁÊ¡£È½·è¸å¡¢¡Ö¹µÁÊ¤·¤¿¤éÊÌ¤ÎÈ½·è¤¬¤Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤«¤Ã¤¿¤ë¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢»þÀÞ¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ë¥¥ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Ê¤É¤ÎºîÉÊÆâ¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¸Åº£ÅìÀ¾Â¿¤¯¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾¡¼ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µ·ÎéÅª¤Ê°§»¢¡Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ë¤ò·Ð¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤ä·ÀÌó¤Ë¤è¤ëµöÂú¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤âº®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖµöÂú¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ë¥áÅù¤ÎºîÉÊÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¤ÏÂçÈ¾¤¬¹çË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¤ËµöÂú¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÝÇ½¿Í¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ë¸¶Â§¤È¤·¤Æµö²Ä¤¬¡ÖÉÔÍ×¡×¤Ê¥ï¥±¤È¤Ï¡©
·ÝÇ½¿Í¤Ç¤â°ìÈÌ¿Í¤Ç¤â¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤·¤âÂ¾¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î¾ÓÁü¤òÌµÃÇ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔÅö¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¾ÓÁü¸¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤ä²Î¼ê¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¿¦¶ÈÀ¼Á¾å¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢·ÝÇ½¿ÍÅù¤Î¾ÓÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î´Ø¿´¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÉ½¸½¹Ô°Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×À¡¦ÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ï°ìÈÌ¿Í¤è¤ê¤â¾ÓÁü¸¢¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÓÁü¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼õÇ¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸¢Íø¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¾ÓÁü¤ä»áÌ¾¤¬»ý¤Ä¸ÜµÒµÛ°úÎÏ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢·ÝÇ½¿ÍÅù¤¬¼«Ê¬¤Î¾ÓÁüÅù¤òÌµÃÇ¤Ç¾¦ÍÑÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤À¡£
¤À¤¬¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤È¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ÂÄêÅª¤À¡£ºÇ¹âºÛ¤Ï¡ÖÀì¤é¡Ê¤â¤Ã¤Ñ¤é¡Ë¾ÓÁüÅù¤ÎÍ¤¹¤ë¸ÜµÒµÛ°úÎÏ¤ÎÍøÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë¸Â¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀì¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¸ÜµÒµÛ°úÎÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤Î¾¦ÉÊ²½¤ä¡¢¹¹ð¤Ø¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÅù¤ÎºîÉÊÆâ¤Ë·ÝÇ½¿Í¤Î¾ÓÁü¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£À©ºî¥µ¥¤¥É¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÜµÒµÛ°úÎÏ¤Ë¤¢¤ä¤«¤ëÁÀ¤¤¤¬Â¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎºîÉÊÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¸½¹Ô°Ù¤Î°ì´Ä¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡ÖÀì¤é¡×¤¢¤ä¤«¤ëÌÜÅª¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£ÂçÈ¾¤Î¥±ー¥¹¤Ç¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡¢ºîÉÊÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÝÇ½¿Í¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¤¬¹çË¡¤È¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ËÈ¼¤¦Ãøºî¸¢¿¯³²¤äÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£ºîÉÊÆâ¤Ç¤Î¾ÓÁü¤ÎÍøÍÑ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÃøºî¸¢¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤òÃé¼Â¤ËÌÏ¼Ì¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ÎÃøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¤ËËÜ¿Í¤Î³Ú¶Ê¤ÎÂØ¤¨²Î¤òÌµÃÇ¤Ç²Î¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢³Ú¶Ê¤ÎÃøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãøºî¸¢¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ä¥ª¥Þー¥¸¥å¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤ò»ý¤Ä·ÝÇ½¿ÍËÜ¿Í¤¬¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ä³Ú¶Ê¤ÎÃøºî¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡Ê¼Ì¿¿²È¤äºî¶Ê²È¡¢²»³Ú²ñ¼Ò¤¬¸¢Íø¼Ô¡Ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸µ¥Í¥¿¤Î·ÝÇ½¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸¢Íø¿¯³²¤òÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤äÉî¿«¤ÎÌäÂê¤À¡£°°Õ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç¡¢¸µ¥Í¥¿¤Î·ÝÇ½¿ÍÅù¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¤êÉî¿«¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤¿¤È¤¨¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥Õ¥©¥ë¥á¤äÌ¾Á°¤Î¤â¤¸¤ê¡¦Éú¤»»ú¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò»Ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É½¸½Á´ÂÎ¤«¤éµÒ´ÑÅª¤ËËÜ¿Í¤ÈÆÃÄê¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÈºáÉä¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥áÅù¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÝÇ½¿ÍÅù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â±£¤·»£¤ê¤Ê¤É»äÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÓÁü¼Ì¿¿Åù¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¸¢¤Î¿¯³²¤ËÅö¤¿¤êÆÀ¤ë¡£·ÝÇ½¿Í¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º²½¤ÏÆñ¤·¤¤¡©
¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£ºîÉÊÆâ¤Î·ÝÇ½¿Í¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¤Î¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º²½¤ÎÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ºîÉÊÆâ¤Î°ìÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤È¤Ê¤ë¤È¡ÖÀì¤é¾ÓÁüÅù¤ÎÍ¤¹¤ë¸ÜµÒµÛ°úÎÏ¤ÎÍøÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¾ì¹ç¡×¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
·ÝÇ½¿Í¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤ä±Ç²è²½¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥°¥Ã¥º²½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¾ÓÁü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤âÉ¬Í×¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬ー¤ä¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¨¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÇò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò·¹¤±¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤ËÊÒÂ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö³×¥¸¥ã¥ó¤Ë¡¢¶âÈ±¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÎ©¤Æ¡¢Çò¤¤´é¤Ë¶ËÃ¼¤ÊÌÜÄ¥¤ê¡¢ºÙ¿È¤Ç¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãê¾ÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×É½¸½¤ËÍê¤ì¤Ð¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤äX JAPAN¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤¦¤È¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢90Ç¯Âå¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²Í¶õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»öÁ°¤Îµö²Ä¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ºÎé
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Îºî¼Ô¤äÀ©ºî¼Ô¤¬¡¢¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Îéµ·¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»öÁ°¤ËËÜ¿Í¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë»Å»ö¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¾å²¼´Ø·¸¤¬¤¢¤ëÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Îéµ·¤È¤·¤ÆÂç»ö¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤Î¤¿¤á¤Îµö²Ä¼è¤ê¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥ä¥Ö¥Ø¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂÌ³¤ò±ß³ê¤Ë²ó¤¹¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½èÀ¤½Ñ¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤í¤¦¡£
Ë¡ÅªÉ¾²Á¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¼«¼çÅª¤Ë¡¢¤Ò¤ÈÀ¼¤«¤±¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤Ë·ë¹½¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
¤À¤¬ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼þ¤ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦°ìÉô¤Î·ÝÇ½¿ÍÅù¤¬¡¢»öÁ°µöÂú¤ò¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Ë¤Ò¤È¸À°§»¢¤ËÍè¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂºÂç¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÌµµöÂú¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëºîÉÊ¤ò°ãË¡¡¦ÉÔÀµ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À©ºî¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÉÔÍ×¤ÊµöÂú¤ò¡¢Îéµ·¤ä¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼è¤ê¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ë´¶¼Õ¤³¤½¤¹¤ì¡¢¡Öµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸ø¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¤¢¤¿¤«¤â°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë·öÅÁ¤·¤ÆºîÉÊ¤äºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¼Ô¤ò¤ª¤È¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ÍÞÀ©Åª¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢É½¸½¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤¹¤ëºî²È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÎéµ·¤äÇÛÎ¸¤â¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡Ö²¶¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤« ¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ÇÉÔÍÑ°Õ¤ËÂç¸æ½ê¤¬»È¤¨¤Ð¡¢»Ø´ø·ÏÅý¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¯¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤Â¾Éô½ð¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¥ëー¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ºî²È¡£´ë¶È¤ÇÃÎºâ¼ÂÌ³¤Ë·È¤ï¤ëËµ¤é¡¢Ãø½Ò¡¦¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦¶È³¦ÃÄÂÎÅù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÎºâ¿Íºà¤Î¼èºà¤ä¹Ö±é¡¦¹Ö»Õ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÃÎºâ³èÆ°¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£¡Ø¹¾¸Í¡¦ÌÀ¼£¤Î¥í¥´¿Þ´Õ¡Ù¡Ø´ë¶È¤È¾¦É¸¤Î¥¦¥Þ¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤ÊýÃÌµÁ¡Ù¡Ø¥¨¥»Ãøºî¸¢»ö·ïÊí¡Ù¤ÎÂ¾¡¢Â¿¤¯¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¡£1µéÃÎÅªºâ»º´ÉÍýµ»Ç½»Î¡£