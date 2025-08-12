LINEヤフーは、「LINEマイカード」で「Apple Gift Card」を購入すると、最大7％分のPayPayポイントがもらえる「LINEマイカード限定 リニューアル記念キャンペーン」を開始した。期間は8月25日まで。 期間中、LINEマイカードでApple Gift Cardを購入すると、購入額に応じてPayPayポイントが付与される。購入額が1万円以上なら700円分、5万円以上なら3500円分、10万円以上なら7000円分