520人の犠牲者悼んで灯籠流し日航機墜落事故から12日で40年。墜落現場の麓では11日、犠牲者を悼む灯籠流しが行われた。1985年8月12日に群馬・上野村で乗客乗員520人が犠牲になった日航機の墜落事故現場の麓では11日夜、犠牲者を悼んで灯籠流しが行われた。約200個の灯籠には「空の安全」を願うメッセージが寄せられていて、遺族や参加者の手で川に浮かべられた。亡くなった父親の年齢越えた遺族は事故で父を亡くした若本千穂さん（