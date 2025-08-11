１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）は、広陵（広島）が１０日に第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の出場を辞退したことを報じた。コメンテーターのお笑いタレント・大久保佳代子は前代未聞の大会開催中の出場辞退について「このタイミングで辞退するのは本当に選手からしたら、かわいそうだなと思いつつ、こうやって複数の暴行の事案が出てくるというのは、この野球部に何かがあ