実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が11日に自身のX（旧ツイッター）を更新。第107回全国高校野球選手権大会を途中辞退した広陵（広島）を、根拠なしに叩くネット民に苦言を呈した。ひろゆき氏は「刑法では悪事を指示した人と悪事に加担した人に責任が発生する。悪事に関与してない人まで、同じ組織に所属しただけで責任を取らされる仕組みは、法治主義の観点からも間違ってる」といい「正しく生きて来たひとも罰を受ける