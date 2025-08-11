美容ライターの遠藤幸子です。年齢とともに肌のトーンや質感が変化していき、40代になると、これまで愛用していたチークが似合わなくなったと感じる機会が増えてきます。現在48歳の筆者も長らくチーク迷子になっていましたが、ようやく理想の色に巡り合うことができました。どんな色なのか、40代におすすめのポイントや、40代にぴったりの使い方についてもレビューします。◆40代のチーク選びが難しくなる理由若い頃に使って